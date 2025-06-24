هل ما يحدث بين إيران وإسرائيل مسرحية .. أحمد موسى يجيب على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من التساؤلات التي يقدمها البعض حول الأحداث الجارية، وهل وهي مسرحية أم احداث حقيقة، خاصة أنه لم تظهر صورة واحدة للمفاعلات النووية التي ضربتها امريكا.

واشار موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان عدم وجود صور للمنشأت او المفاعلات النووية الإيرانية يجعل البعض يؤكد أنها مسرحية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب: كان شرفا عظيما لي أن أدمر جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية".

وفي وقت سابق، جرى تواصل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي اليوم الثلاثاء.

وجدد عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية الشقيقة، وإدانة أى انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.

وأعرب عن ترحيب مصر باتفاق وقف اطلاق النار الذى أعلن عنه الرئيس الامريكى، صباح الثلاثاء ٢٤ يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الاسرائيلى والايرانى بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.