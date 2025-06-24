الذهب نزل | والسبب الهدنة بين إيران وإسرائيل .. اعرف السعر كام

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في انعكاس مباشر للأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أسهم في تهدئة الأسواق العالمية وتراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وجاء هذا التراجع المفاجئ بعد موجة من الارتفاعات القوية التي سجلها الذهب محليًا وعالميًا، ما أعاد الأنظار مجددًا إلى حركة السوق، خاصة بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن أدوات ادخار آمنة.

الذهب يتراجع.. وعيار 21 يفقد 170 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4680 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، بعدما كان قد بلغ 4850 جنيهًا للبيع في تعاملات الأمس، بفارق انخفاض يتجاوز 170 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط.

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 5349 جنيها للبيع – 5314 جنيها للشراء

عيار 22: 4903 جنيها للبيع – 4871 جنيها للشراء

عيار 21: 4680 جنيها للبيع – 4650 جنيها للشراء

عيار 18: 4011 جنيها للبيع – 3986 جنيها للشراء

عيار 14: 3120 جنيها للبيع – 3100 جنيها للشراء

عيار 12: 2674 جنيها للبيع – 2657 جنيها للشراء

الأونصة: 166359 جنيها للبيع – 165293 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 37440 جنيها للبيع – 37200 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3311.26 دولار



أسعار الذهب أمس في مصر

وجاءت أسعار الذهب أمس في مصر داخل محلات الصاغة (بدون مصنعية) على النحو التالي:

عيار 24: 5543 جنيها للبيع – 5509 جنيها للشراء

عيار 22: 5081 جنيها للبيع – 5050 جنيها للشراء

عيار 21: 4850 جنيها للبيع – 4820 جنيها للشراء

عيار 18: 4157 جنيها للبيع – 4131 جنيها للشراء

عيار 14: 3233 جنيها للبيع – 3213 جنيها للشراء

عيار 12: 2771 جنيها للبيع – 2754 جنيها للشراء

الأونصة: 172402 جنيها للبيع – 171336 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 38800 جنيها للبيع – 38560 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3368.76 دولارا

تنوع العيارات يلبي احتياجات السوق

عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99%، ويستخدم في السبائك

عيار 21: الأكثر شيوعًا ويستخدم في الجنيهات والمشغولات التقليدية

عيار 18: يجمع بين الصلابة والمظهر الجمالي، ويستخدم في الحلي العصرية

هدوء جيوسياسي يخفض الأسعار عالميًا

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات قوية مؤخرًا متجاوزة 3446 دولارًا للأونصة بفعل التوترات بين إيران وإسرائيل، لكن إعلان التوجه نحو هدنة ومفاوضات ألقى بظلاله على الأسواق، ما دفع الأسعار للانخفاض نسبيًا على المستوى العالمي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتحدد أسعار الذهب محليًا وفق مجموعة من المتغيرات، أبرزها:

تحركات أسعار الأونصة عالميًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

العرض والطلب في السوق المحلي

التوترات السياسية والاقتصادية

قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالفائدة والسياسة النقدية.