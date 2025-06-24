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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، في ظل هدوء نسبي بأسعار الذهب عالميًا وثبات في سعر صرف الدولار محليًا، ما انعكس على استقرار أسعار المشغولات الذهبية بمختلف أوزانها.

وبحسب آخر تحديث للأسعار جاءت أسعار الجنيه الذهب كالتالي:

سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات  نحو 38,640 جنيهًا دون احتساب المصنعية

سعر نصف الجنيه الذهب زنة 4 جرامات نحو 19,320 جنيهًا

سعر ربع الجنيه الذهب زنة 2 جرام يبلغ 9,660 جنيهًا

سعر 5 جنيهات ذهبية زنة 40 جرامًا يبلغ 193,200 جنيه

سعر 10 جنيهات ذهبية زنة 80 جرامًا يسجل 386,400 جنيه


ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 3,351 دولارًا، ما يعادل قرابة 169,300 جنيه مصري، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ويؤكد خبراء الذهب أن حركة الأسعار في السوق المحلية باتت أكثر تماسكًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تراجع المضاربات وتحسن نسب المعروض، متوقعين استمرار هذا الاتجاه ما لم تطرأ تقلبات قوية على سعر صرف الجنيه أو السوق العالمية.

من جانبهم، يشير تجار الذهب إلى أن الجنيه الذهب يظل أحد أبرز أشكال الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لسهولة تداوله وارتفاع الإقبال عليه مقارنة بباقي المشغولات الذهبية.
 

الجنيه الذهب الدولار المشغولات الذهبية

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