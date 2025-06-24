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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب مساء اليوم

وهوي سعر الجرام الواحد بمقدار 20 جنيها علي الاقل بمختلف الاعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و5348 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4650 جنيها للبيع و4680 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 3985 جنيها للبيع و4011 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3100 جنيه للبيع و3120 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3304 دولارات للبيع و3305 دولارات للشراء.

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.2 ألف جنيه للبيع و37.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 3,351 دولارًا، ما يعادل قرابة 169,300 جنيه مصري، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ويؤكد خبراء الذهب أن حركة الأسعار في السوق المحلية باتت أكثر تماسكًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تراجع المضاربات وتحسن نسب المعروض، متوقعين استمرار هذا الاتجاه ما لم تطرأ تقلبات قوية على سعر صرف الجنيه أو السوق العالمية.

من جانبهم، يشير تجار الذهب إلى أن الجنيه الذهب يظل أحد أبرز أشكال الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لسهولة تداوله وارتفاع الإقبال عليه مقارنة بباقي المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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