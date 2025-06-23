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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025
سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر من أكثر كلمات البحث على جوجل انتشارًا حاليًّا، في ظل التوترات الإقليمية التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة بقصف المدن الإسرائيلية، والتدخل الأمريكي بقصف المنشآت النووية الإيرانية، وأخيرا تهديد طهران بغلق مضيق هرمز، لذا يهتم كثيرون بمعرفة سعر الذهب بوصفه أحد أهم الملاذات الآمنة والاستثمارات التي تضمن عدم التأثر بانخفاض قيمة العملات المحلية نتيجة الأزمات العالميّة. 

سعر الذهب الآن

قبيل بداية تعاملات اليوم 23 يونيو 2025 شهدت أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات المصرية تعاملا حذرًا منذ إقفال أمس، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة السوق المحلي والعالمي بحثًا عن فرص مناسبة للشراء أو البيع، ومن بين الأعيرة المتداولة برز الذهب عيار 21 بوصفه الأكثر رواجًا في السوق المصرية، نظرًا إلى ما يجمعه من توازن بين النقاء والسعر المناسب، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4845 جنيهًا للشراء و4815 جنيهًا للبيع، بحسب نهاية التعاملات أمس، في حين تفاوتت الأسعار بحسب المصنعية ومكان الشراء.

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سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24

سجل الجرام 5537 جنيهًا للشراء و5503 جنيهات للبيع، ويعد هذا العيار هو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، ويُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب عيار 22

بلغ سعر الشراء 5076 جنيهًا وسعر البيع 5045 جنيهًا، وهو عيار شائع الاستخدام في الدول الخليجية.

أسعار الذهب عيار 21

هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر الجرام 4845 جنيهًا للشراء و4815 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

أسعار الذهب عيار 18

سجل 4153 جنيهًا للشراء و4127 جنيهًا للبيع، ويُفضل هذا العيار في المشغولات الذهبية بسبب لمعانه وسعره الأقل.

أسعار الذهب عيار 14

جاء بسعر 3230 جنيهًا للشراء و3210 جنيهات للبيع، وهو خيار اقتصادي نسبيًا.

سعر الجنيه الذهب الآن

أما سعر الجنيه الذهب عيار 21، فقد بلغ 38، 760 جنيهًا للشراء و38، 520 جنيهًا للبيع، بينما استقرت سعر الأونصة عالميًا عند 3368 دولارًا، وسجل الدولار المحلي أمام الجنيه 50.87 جنيهًا للبيع و50.77 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

أسعار العملات الذهبية اليوم

تُعد العملات الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة للبعض، وجاءت الأسعار كالتالي:

جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام): بسعر 39، 392 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب (4 جرام): بسعر 19، 716 جنيهًا.

ربع جنيه ذهب (2 جرام): بسعر 9، 864 جنيهًا. 

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