أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الذهب، والتي تواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية، متأثرة بالصعود القوي في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الذهب محط أنظار فئات واسعة من المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تقلبات الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب

الذهب.. ملاذ آمن في وجه الأزمات

في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع أداء عدد من العملات، يلجأ المواطنون إلى الذهب كأداة فعالة للتحوط، والحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم.

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يثبت الذهب جدارته كوسيلة مضمونة للادخار طويل الأجل.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر وفقا لتكاليف المصنعية وحجم الطلب، وفيما يلي متوسط الأسعار المتداولة في السوق المحلي دون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5543 جنيها للبيع – 5509 جنيها للشراء

عيار 22: 5081 جنيها للبيع – 5050 جنيها للشراء

عيار 21: 4850 جنيها للبيع – 4820 جنيها للشراء

عيار 18: 4157 جنيها للبيع – 4131 جنيها للشراء

عيار 14: 3233 جنيها للبيع – 3213 جنيها للشراء

عيار 12: 2771 جنيها للبيع – 2754 جنيها للشراء

الأونصة: 172402 جنيها للبيع – 171336 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 38800 جنيها للبيع – 38560 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 3368.77 دولار

الجنيه الذهب يحافظ على شعبيته

يحظى الجنيه الذهب بإقبال كبير من جانب المواطنين، بفضل انخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، وسهولة تداوله، ما يجعله خيارا مثاليا للادخار في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تنوع عيارات الذهب واستخداماتها

يشهد السوق تنوعا في عيارات الذهب لتلبية الأذواق المختلفة، وتشمل:

عيار 24: أنقى الأنواع بنسبة نقاء 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك الاستثمارية.

عيار 21: الأكثر انتشارا في السوق المصري، يدخل في تصنيع الجنيهات والمشغولات التقليدية.

عيار 18: يتميز بالصلابة واللمعان، ويستخدم في تصنيع المجوهرات ذات الطابع العصري.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب بعدة متغيرات رئيسية محلية وعالمية، أبرزها:

تحركات سعر الأونصة عالميا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

معدلات الطلب المحلي خاصة في المواسم والمناسبات

التوترات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية

ارتفاع عالمي يدفع السوق المحلي

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز الأونصة حاجز 3400 دولار، مسجلة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى خلال شهرين.

هذا الصعود العالمي انعكس على السوق المحلي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كان من أبرز العوامل الداعمة لزيادة أسعار الذهب محليا، متوقعا استمرار الاتجاه الصعودي في ظل بقاء المؤثرات الأساسية دون تغيير.