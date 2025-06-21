صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.. متى؟

أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين، ومواجهة الأعباء الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.

بدء صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الإثنين 22 يوليو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الصرف على الوزارات والهيئات المختلفة. وأشار إلى أن مرتبات هذا الشهر ستتضمن الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن مرتبات يونيو الجاري، التي بدأ صرفها من 18 يونيو، لا تشمل الزيادات، حيث سيتم تفعيلها بدءا من رواتب شهر يوليو فقط.

مرتبات

زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريا

بحسب وزارة المالية، تبدأ قيمة الزيادة الجديدة في الأجر الشهري للعاملين بالدولة من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريا، وذلك وفقا للدرجة المالية للموظف.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

علاوات دورية لجميع الموظفين

وأوضح نائب وزير المالية أن جميع العاملين سيحصلون على علاوات دورية، تختلف نسبتها حسب طبيعة الخضوع لقانون الخدمة المدنية:

10 % علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

15 % علاوة لغير المخاطبين بالقانون.

الحد الأدنى للعلاوة: لا يقل عن 150 جنيها.

صرف حافز شهري إضافي

أعلنت الوزارة أيضا عن صرف حافز شهري إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، إلى جانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.

زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة

خصصت الدولة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2025-2026، بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة

نشرت وزارة المالية الجدول الجديد للمرتبات، والذي جاء على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

معاشات يوليو.. زيادة 15% لأصحاب المعاشات

امتدت الحزمة الاجتماعية لتشمل أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، في إطار الحرص على دعم كبار السن وتحسين أوضاعهم المعيشية.