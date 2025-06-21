هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

كشفت الحكومة عن تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، وذكلك تفاصيل زيادة كل درجة مالية.

جاء ذلك في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين معيشة الموظفين والتعامل مع معدلات التضخم المتزايدة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الوزرات والهيئات، وستتضمن المرتبات الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة المالية مؤخرًا.

لا زيادة في مرتبات يونيو الجاري

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو الجاري يتم صرفها بدءًا من يوم 18 يونيو ولكن بدون الزيادة الجديدة، حيث سيتم تفعيل الزيادات اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو فقط.

حزمة زيادات تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه شهريًا

أعلن نائب وزير المالية أن الحد الأدنى للزيادة في إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة سيبدأ من 1100 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية.

الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا

وكشفت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور في مصر سيرتفع ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

علاوات دورية لجميع الموظفين

أوضح كجوك أن العلاوات الدورية سيتم صرفها لجميع الموظفين حسب الفئة الوظيفية، حيث يحصل المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 10%، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة بنسبة 15%، مع حد أدنى لقيمة العلاوة يبلغ 150 جنيهًا.

صرف حافز إضافي شهري بقيمة تصل إلى 700 جنيه

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز شهري إضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، ويأتي ذلك بجانب العلاوة الدورية والزيادة الأساسية.

زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة

كشفت الحكومة عن تخصيص مبلغًا ضخمًا لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025-2026، حيث بلغ إجمالي المخصص 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة.. كم ستزيد؟

نشرت وزارة المالية تفاصيل المرتبات الجديدة بعد تطبيق الزيادات، على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

ويُعد هذا التعديل في هيكل الأجور خطوة نوعية نحو تحسين ظروف معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو

لم تقتصر الحزمة الاقتصادية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات. حيث قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يستفيد منها قرابة 13 مليون مواطن.