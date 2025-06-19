رسمياً.. موعد زيادة المرتبات 2025 والأرقام بالتفصيل

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد زيادة المرتبات 2025 والمقرر تطبيقها رسمياً مع السنة المالية الجديدة قريباً، وذلك وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، رسمياً منذ أشهر وبتوجيهات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد زيادة المرتبات 2025

في فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه، كذلك تم تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ في أبريل الماضي، على أن تكون زيادة دائمة.

رئيس الوزراء

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025

وأعلن رئيس الورزاء و وزير المالية أحمد كجوك رسمياً تطبيق زيادة المرتبات بدءاً من شهر يوليو المقبل، وذلك مع السنة المالية الجديدة.

وبذلك يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة على مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة وفقاً للدرجة الوظيفية لكل موظف مع رفع الحد الأدنى للأجور رسمياً.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الصرف سيبدأ يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول زمني منظم يراعي التوزيع العادل لجميع الجهات الحكومية.

جدول مرتبات الحكومة بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي: