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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة

مرتبات يونيو
مرتبات يونيو
عبد العزيز جمال

بدأت اليوم وزارةالمالية في صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن تبكير موعد الصرف ليكون يوم 18 بدلًا من المعتاد وهو 24 من الشهر.

موعد زيادة المرتبات 2025

ويتبقى نحو شهر  على صرف زيادة المرتبات الجديدة لنحو 4.5 مليون موظف ، حيث يتم رفع المرتبات إلى 15100 جنيه للدرجة الممتلزة، بينما ستتراوح الزيادة بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه حسب الدرجة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. 

وأوضح أن الصرف سيبدأ يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول زمني منظم يراعي التوزيع العادل لكافة الجهات الحكومية.

هل يتم صرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟

وكشفت وزارة المالية رسميًا  عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري والتي بدأت اليوم  ولكنها بدون الزيادة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يجري  صرفها بدءا من  اليوم 18 يونيو، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين.

وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من اليون 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.

موعد زيادة الأجور 

أكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.

الحد الأدنى للأجور يصل إلى 7000 جنيه شهريًا

كشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.

علاوات دورية بنسبة 10% و15% حسب الفئة

وأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.

ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.

حافز إضافي 700 جنيه

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.

ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.

679.1 مليار جنيه لبند الأجور 

أكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

  • الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه
  • الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه
  • مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه
  • الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه
  • الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 إلى 8،000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه
  • الدرجة السادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه

ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.

زيادة المعاشات 

ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.


 

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