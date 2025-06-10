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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رشا عوني

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025، حيث وعدت الحكومة بتنفيذ هذا القرار خلال العام الجاري ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريباً. 

المالية تعلن زيادة المرتبات

وزير المالية أحمد كجوك أعلن بشكل رسمي في عيد الأضحى، أنه سيتم بدء تنفيذ زيادة المرتبات 2025 ابتداءً من شهر يوليو المقبل. 

زيادة 1600 جنيه للموظفين

وأضاف كجوك أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، وأعلى زيادة ستكون 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

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700 حوافز إضافية

وأشار  وزير المالية إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

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جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

زيادة المعاشات 2025

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فقد وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في فبراير الماضي، بـ زيادة المعاشات 15% ابتداءً من يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة وفقاً لقانون المعاشات.

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