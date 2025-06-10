بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو والزيادة الجديدة

ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو، وذلك مع اقتراب تطبيق زيادة المرتبات 2025 التي وعدت بها الحكومة وسيبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة رسمياً.





موعد صرف مرتبات شهر يونيو



أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، أي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة.



تبكير صرف مرتبات شهر يونيو

وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو وصرفها يوم 18 بدلا من يوم 25، وستكون مرتبات شهر يونيو متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو





سبب تبكير صرف مرتبات شهر يونيو

وأكدت تقارير وزارة المالية أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.

وكشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتى 24 من نفس الشهر.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2025

وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.

ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر.





زيادة المرتبات 2025

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وذكر «كجوك» أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوةدورية للمخاطبين بالخدمةالمدنية، و15٪ لغيرالمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.