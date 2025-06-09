موعد زيادة المرتبات 2025 هو محور اهتمام كثير من الموظفين في القطاع الحكومي هذه الأيام، خصوصًا بعدما أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة ستقوم بصرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين خلال هذه المدة.

وأكد وزير المالية في بيان رسمي، أن الزيادات الجديدة التي ستُطبق ابتداءً من يوليو 2025 ستشمل جميع الدرجات الوظيفية، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري للدرجة الأدنى، في إطار خطة زيادة المرتبات، التي تستهدف دعم العاملين من الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

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زيادة مرتقبة.. تطورات صرف مرتبات يونيو 2025

علاوات دورية وحوافز إضافية

وذكر كجوك أن الموازنة الجديدة خصصت علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة 15%، على ألا تقل العلاوة الشهرية عن 150 جنيهًا، ضمن إجراءات تحسين الأجور للعام 2025.

وأوضح أن ثمة حافزًا إضافيًا سيُصرف شهريًا لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه، بوصفه جزءًا من خطة تشجيع الأداء ورفع مستوى معيشة الموظفين في ظل تحديات التضخم وارتفاع الأسعار.

مخصصات ضخمة للأجور في الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الجديد خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية قدرها 18.1%، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ خطة زيادة المرتبات على نحوٍ فعال مع تأمين التمويل الكافي للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

زيادة مرتقبة.. تطورات صرف مرتبات يونيو 2025

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 إلى 11.800 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8.700 إلى 10.300 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8.200 إلى 9.800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7.200 إلى 8.500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: من 6.700 إلى 8.000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6.200 إلى 7.300 جنيه

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه