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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها

كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها
كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها
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موعد زيادة المرتبات الجديدة هو محور اهتمام ملايين الموظفين في الوقت الراهن، خصوصًا مع بدء العد التنازلي لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور 2025.

تفاصيل زيادة المرتبات

تصل نسبة زيادة المرتبات الجديدة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 13% للدرجات العليا، و18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والعمال.

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كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

يبدأ تطبيق زيادة المرتبات الجديدة في يوليو المقبل 2025.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه.

درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه.

الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه.

الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها

زيادة مرتبات المعلمين الجديدة 2025

وضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 8.1 مليار جنيه لدعم مرتبات المعلمين في التعليم قبل الجامعي ضمن خطة الحماية الاجتماعية، ولذا تزايد معدل البحث خلال الساعات الماضية عن جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة.

قيمة زيادة مرتبات المعلمين الجديدة 2025

تتراوح قيمة الزيادة بين 325 و475 جنيهًا، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل بالجهات الإدارية المختلفة، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها

جدول مرتبات المعلمين بالزيادة الجديدة 2025

الدرجة الوظيفية السادسة         6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه

الدرجة الوظيفية الخامسة         6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه

الدرجة الوظيفية الرابعة           7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه

الدرجة الوظيفية الثالثة            7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه

الدرجة الوظيفية الثانية            8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه

الدرجة الوظيفية الأولى 8 آلاف و200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها      9 آلاف و200 جنيه

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها           10 آلاف و200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها              12 ألفًا و200 جنيه

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