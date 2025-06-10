بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية حيث تشهد معدلات البحث في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بداية من الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد الوعود الحكومية الأخيرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يونيو سيتم تبكيره ليكون في يوم 18 من الشهر الجاري بدلاً من المعتاد في يوم 25، وذلك لتيسير شؤون الموظفين المالية بعد عطلة عيد الأضحى، موضحًا أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن موعد صرف مرتبات يونيو سيستمر لمدة 5 أيام متتالية، تبدأ من الأربعاء 18 يونيو والخميس 19، قبل أن تتوقف عملية الصرف يومي الجمعة والسبت الموافقين 20 و21 بسبب العطلة الرسمية للبنوك، ثم يُستأنف الصرف من جديد أيام الأحدوالاثنين والثلاثاء (22 – 24 يونيو)، لتكون بذلك هذه الدفعة الأخيرة من الرواتب التي تُصرف في السنة المالية الحالية، والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق حزمة الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة وتبدأ في يوليو المقبل، حيث أوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. كما سيتم تطبيقعلاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.

ويترقب موظفو الدولة تنفيذ تلك القرارات رسميًا مطلع الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية فيظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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