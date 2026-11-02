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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبنحاسبش بالقطعة.. أحمد بلال يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن عموتة

حسين عموته
حسين عموته
باسنتي ناجي

دافع أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن المدير الفني حسين عموتة، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مستوى الفريق، مؤكدًا أن الحملة الموجهة ضده مبالغ فيها، خاصة أن الأهلي لم يتعرض لأي هزيمة تحت قيادته حتى الآن.

حسين عموته

وقال أحمد بلال، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إن الحديث عن عموتة أصبح يتجاوز الأمور الفنية، ووصل إلى تفاصيل شخصية لا علاقة لها بأداء الفريق، مثل طريقة ضحكه أو تعامله مع مساعديه، وما إذا كان غاضبًا أو على خلاف مع وائل جمعة.

وتساءل بلال عن أسباب التركيز على تفاصيل حياة المدير الفني وتحركاته، بدلًا من تقييم النتائج والعمل الفني داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات مستمرة بشأن قراراته في التشكيل والتغييرات، ومستقبله مع الفريق حال الخسارة أمام بيراميدز.

وأضاف أن عموتة خاض 11 مباراة مع الأهلي، حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، متسائلًا عن أسباب الهجوم الكبير عليه رغم هذه النتائج، حتى وإن لم يصل الأداء إلى المستوى الأفضل.

وتابع أن معظم فرق الدوري المصري لا تقدم كرة قدم مميزة بصورة مستمرة، مستشهدًا ببيراميدز، مؤكدًا أن الفرق جميعها تمر بمباريات تحقق خلالها الفوز رغم تراجع الأداء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم.

وانتقد بلال اختلاف التعامل مع المديرين الفنيين، مشيرًا إلى أن معتمد جمال يحظى بإشادة ودعم جماهيري ومطالبات باستمراره، رغم خسارته أمام عموتة، في الوقت الذي يتعرض فيه مدرب الأهلي لانتقادات ومطالبات بالرحيل.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن جماهير القلعة الحمراء عليها مساندة الفريق ومديره الفني والتحلي بالصبر، وعدم المطالبة بتغيير المدرب مع كل تراجع في المستوى أو تعثر، مؤكدًا أن الأهلي نادٍ ينافس على البطولات ولا ينبغي التعامل مع نتائجه مباراة بمباراة.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتعبير عن ثقته في مساندة جماهير الأهلي للفريق والجهاز الفني حتى اللحظة الأخيرة، مطالبًا بمنح عموتة الفرصة للاستمرار والعمل، وعدم التسرع في الحكم على تجربته.

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