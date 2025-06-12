هتقبض خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وذلك بعد قرار حكومي رسمي بتبكير صرف المرتبات هذا الشهر .

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

تبدأ وزراة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلم بعدما أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتبدأ يوم 18 من الشهر الجاري بدلًا من يوم 24.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو



وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

مرتبات شهر يونيو

وزير المالية يعلن صرف المرتبات مبكراً

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، أي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة .



زيادة المرتبات 2025

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة.



صرف حوافز إضافية

كما أعلن وزير المالية أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمةمقطوعة لكل العاملين .

زيادة المرتبات بالأرقام

وأعلنت الحكومة في بيان رسمي منذ أيام، عدة قرارات هامة، منها:

صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم ١٨يونيه.

● تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. بدءًامن الشهر المقبل.

● أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في«إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنىللأجور لا يقل عن ٧٠٠٠جنيه شهريًا.

● ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمةالمدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠جنيهًا شهريًا.