بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

صرف مرتبات شهر يونيو 2025 .. بدأ اليوم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة، تنفيذًا لقرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، ليبدأ صرف الرواتب اليوم 18 يونيو، بدلًا من يوم 24 يونيو 2025.

صرف مرتبات شهر يونيو 2025

سيستمر صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة لمدة 5 أيام، لينتهي صرف المرتبات بانتهاء يوم 24 يونيو 2025 المقبل.

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أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تصرف مرتبات شهر يونيو 2025 من الأماكن التالية:

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو

وزارة المالية قررت بحسب بيان رسمي، زيادة مرتبات العاملين 2025 في شهر يوليو المقبل، إذ تتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 لـ 1600 جنيه، وفقًا لقرارات الحكومة في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء. وتستهدف الزيادة رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك دعمًا للموظفين في مواجهة أعباء المعيشة.

وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، بواقع ارتفاع شهري يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف.

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة

زيادة مرتبات الدرجة الممتازة من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 لــ 11.800 جنيه.

زيادة مرتبات درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 لـ 10.300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 لـ 9.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثانية من 7200 لـ 8.500 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثالثة من 6.700 لـ 8000 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الرابعة من 6.200 لـ 7300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يذكر أن وزارة المالية، قرّرت صرف مرتبات يوليو 2025 لـ العاملين في الدولة يوم الإثنين 22 يوليو 2025، وذلك وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة اليوم 22 يوليو، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 26 يوليو 2025 المقبل.

وتصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».