قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اشتباكات بين اللاعبين.. فوضى واقتحام الجماهير لـ ديربي طرابلس
حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران
رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية في مونديال للأندية
سمير فرج: صاروخ "فتاح" أحدث رعبًا في إسرائيل
خالد الجندي: مقولة إن شاء الله عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل
الثوري الإيراني: اعتقال 9 جاسوسات إسرائيليات عند الحدود بمنطقة قصر شيرين
نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة
ليفربول في ورطة.. غياب مرتقب لصلاح بسبب المنتخب .. تفاصيل
خطيب بالأوقاف عن انتشار الترندات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد القرار الأخير.. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة
بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة
عبد الفتاح تركي

صرف مرتبات شهر يونيو 2025 .. بدأ اليوم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة، تنفيذًا لقرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025، ليبدأ صرف الرواتب اليوم 18 يونيو، بدلًا من يوم 24 يونيو 2025.

صرف مرتبات شهر يونيو 2025

سيستمر صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة لمدة 5 أيام، لينتهي صرف المرتبات بانتهاء يوم 24 يونيو 2025 المقبل.

اقرأ أيضًا:

بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تصرف مرتبات شهر يونيو 2025 من الأماكن التالية:

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو

وزارة المالية قررت بحسب بيان رسمي، زيادة مرتبات العاملين 2025 في شهر يوليو المقبل، إذ تتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 لـ 1600 جنيه، وفقًا لقرارات الحكومة في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء. وتستهدف الزيادة رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك دعمًا للموظفين في مواجهة أعباء المعيشة.

وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، بواقع ارتفاع شهري يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف.

بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة

زيادة مرتبات الدرجة الممتازة من 12.200 لـ 13.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 لــ 11.800 جنيه.

زيادة مرتبات درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 لـ 10.300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 لـ 9.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثانية من 7200 لـ 8.500 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثالثة من 6.700 لـ 8000 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الرابعة من 6.200 لـ 7300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6000 لـ 7100 جنيه.

بعد القرار الأخير .. جدول مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يذكر أن وزارة المالية، قرّرت صرف مرتبات يوليو 2025 لـ العاملين في الدولة يوم الإثنين 22 يوليو 2025، وذلك وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة اليوم 22 يوليو، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 26 يوليو 2025 المقبل.

وتصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».

مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري يشارك في مبادرة «نحو مجتمع دامج» لتركيب الأطراف الصناعية بسوهاج

وزير الزراعة

الزراعة تكشف حقيقة عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر.. غدا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة

عمل قلبان فى إسرائيل.. اعرف قصة صاروخ أبو طارق الجديد

صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

فيديو

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد