زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

موعد زيادة المرتبات يحظى باهتمام كبير على منصات البحث من قبل موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص، إذ قرّرت وزارة المالية زيادة مرتبات العاملين في شهر يوليو 2025، لتتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، وأقرتها الحكومة رسميًّا.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

بحسب بيان رسمي، ستبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، دعمًا للموظفين في مواجهة أعباء المعيشة.

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قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

تتراوح الزيادة الجديدة بين 13% و18%، وفق الدرجة الوظيفية، بواقع ارتفاع شهري، يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

زيادة مرتبات الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

زيادة مرتبات درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 إلى 10.300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 إلى 9.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثانية من 7200 إلى 8.500 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثالثة من 6.700 إلى 8000 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6000 إلى 7100 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6000 إلى 7100 جنيه.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025

وزارة المالية قررت في وقت سابق صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة يوم الاثنين 22 يوليو 2025، وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم 22 يوليو، ويستمر صرف المرتبات 5 أيام، وينتهي يوم 26 يوليو 2025 المقبل.

أماكن صرف مرتبات يوليو

تصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية جميعها».