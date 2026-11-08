مرافعة النيابة تؤجل محاكمة 124 متهما بخلية التجمع الإرهابية لـ 13 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإدارى، لجلسة 13 يناير 2027، لمرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

محاكمة 124 متهما بخلية التجمع الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من العشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.