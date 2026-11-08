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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال مصابي حادث قطاري العياط

حادث قطار العياط
حادث قطار العياط
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، جاهزية مستشفياتها بالقاهرة والأقاليم ورفع درجة الاستعداد الطبي بها؛ لاستقبال المصابين في حادث تصادم قطاري العياط، وتقديم جميع سبل الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر تسخير جميع الإمكانات الطبية والبشرية واللوجستية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن مستشفيات جامعة الأزهر تضع جميع إمكاناتها في خدمة أبناء الوطن، انطلاقًا من رسالتها الطبية والإنسانية والمجتمعية، ومسؤوليتها في التعامل مع الأزمات والطوارئ، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا الله- تعالى- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل.

جامعة الأزهر حادث قطار العياط قطار العياط مستشفيات جامعة الأزهر الخدمات الطبية رعاية المرضى

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