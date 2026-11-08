نائب محافظ قنا يشارك بجلسة التشاور المجتمعى لإعداد الخطة الاستثمارية بالوقف

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في فعاليات جلسة التشاور الخاصة بإعداد الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الوقف، ومشاركة المعلومات مع المواطنين، لمناقشة المقترحات والاحتياجات التنموية، وسبل إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

جاء ذلك بحضور هلال زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.



‏وشهدت الجلسة، استعراض آليات إعداد الخطة الاستثمارية، ومناقشة المشروعات المقترحة، والاحتياجات ذات الأولوية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، كما شهدت الجلسة فتح باب الحوار وتبادل الآراء مع المشاركين، والاستماع إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم، بما يعزز من دور المشاركة المجتمعية في دعم عملية التخطيط، وتحقيق التكامل بين جهود الأجهزة التنفيذية وتطلعات المواطنين.

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‏وأكد نائب محافظ قنا، أهمية استمرار عقد جلسات التشاور، وإتاحة المعلومات للمواطنين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحديد أولويات التنمية، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، والعمل على دراستها، وفقاً للاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر تأثيرا في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية، في إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وترتيب أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، وفقا لاحتياجات كل مركز ومدينة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الجمهورية الجديدة 2030.

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