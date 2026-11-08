قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض إصداراته بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد

معرض الأعلى للشئون الإسلامية
معرض الأعلى للشئون الإسلامية
أحمد سعيد

افتتح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح اليوم الأحد، معرض إصداراته العلمية والفكرية بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، وفي إطار الحرص على دعم الحركة الثقافية والبحثية وإثراء الوعي المعرفي لدى الطلاب والباحثين.

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض إصداراته بكلية الدراسات الإسلامية ببورسعيد

جاء افتتاح المعرض برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

وشهد الفعالية حضور الدكتور محمد موسى جبارة، عميد الكلية، والدكتور محمد فاضل، وكيل الكلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وسط إقبال كثيف من طالبات الكلية، كما شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من القيادات الأكاديمية والدعوية، إلى جانب عددٍ من واعظات أوقاف بورسعيد.

ويضم المعرض باقة من أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مختلف المجالات الدينية، والثقافية، والفكرية، وقضايا التجديد، والتي أُتيحت أمام الطالبات والباحثين بأسعار مميزة طوال فترة المعرض، وذلك تشجيعًا على اقتناء الكتب ونشر المعرفة.

ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا لحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على نشر الثقافة الإسلامية المستنيرة، وإتاحة مصادر البحث الموثوقة، بما يسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم الفكر الوسطي.

الجدير بالذكر أن المعرض يواصل استقبال زوّاره بمقر الكلية ببورسعيد حتى يوم الخميس المقبل.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

الفنانة ياسمين رئيس

ياسمين رئيس في أبو ظبي لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2

الفنان حازم شاهين

حازم شاهين: الجمهور يمنحني طاقة جميلة.. والألبوم الجديد لحم ودم| فيديو خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد