الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض إصداراته بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد

افتتح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صباح اليوم الأحد، معرض إصداراته العلمية والفكرية بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، وفي إطار الحرص على دعم الحركة الثقافية والبحثية وإثراء الوعي المعرفي لدى الطلاب والباحثين.

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض إصداراته بكلية الدراسات الإسلامية ببورسعيد

جاء افتتاح المعرض برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

وشهد الفعالية حضور الدكتور محمد موسى جبارة، عميد الكلية، والدكتور محمد فاضل، وكيل الكلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وسط إقبال كثيف من طالبات الكلية، كما شهد حفل الافتتاح حضور نخبة من القيادات الأكاديمية والدعوية، إلى جانب عددٍ من واعظات أوقاف بورسعيد.

ويضم المعرض باقة من أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مختلف المجالات الدينية، والثقافية، والفكرية، وقضايا التجديد، والتي أُتيحت أمام الطالبات والباحثين بأسعار مميزة طوال فترة المعرض، وذلك تشجيعًا على اقتناء الكتب ونشر المعرفة.

ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا لحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على نشر الثقافة الإسلامية المستنيرة، وإتاحة مصادر البحث الموثوقة، بما يسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم الفكر الوسطي.

الجدير بالذكر أن المعرض يواصل استقبال زوّاره بمقر الكلية ببورسعيد حتى يوم الخميس المقبل.