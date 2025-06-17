القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو

يستعد الموظفون و العاملون بالقطاع الإداري بالدولة ب صرف مرتبات شهر يونيو غداً الأربعاء 18 يونيو وذلك بعد قرار رسمي من المالية بتبكير صرف مرتبات هذا الشهر .



موعد صرف مرتبات شهر يونيو

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتبدأ يوم 18 من الشهر الجاري بدلًا من يوم 24.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو



وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو2025 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

وزير المالية يعلن صرف المرتبات مبكراً

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، أي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة .



زيادة المرتبات 2025

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة.

زيادة المرتبات بالأرقام

وأعلنت الحكومة في بيان رسمي منذ أيام، عدة قرارات هامة، منها:

صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم ١٨يونيه.

● تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. بدءًامن الشهر المقبل.

● أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠جنيه شهريًا.

● ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠جنيهًا شهريًا.