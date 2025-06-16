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لو مرتبك بيطير قبل آخر الشهر.. ChatGPT ممكن يعدل ميزانيتك في 5 دقايق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو مرتبك بيطير قبل آخر الشهر.. ChatGPT ممكن يعدل ميزانيتك في 5 دقايق

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
شيماء عبد المنعم

لم يعد استخدام شات جي بي تي ChatGPT مقتصرا على المبرمجين والتقنيين فقط، بل أصبح أداة عملية ومباشرة بشكل متزايد في مجال الإدارة المالية الشخصية واتخاذ القرارات اليومية، خاصة حين تحتاج إلى نصيحة واضحة وصادقة خالية من المجاملات. 

ففي عالم أصبحت فيه إدارة المال مهارة ضرورية، بات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة لتجاوز الضوضاء وكثرة المعلومات.

لكن هناك حقيقة لا يعلمها الكثيرون إذا كنت تبحث عن إجابات مفيدة من ChatGPT، لا تكن لطيفا في طلبك، فاستخدام كلمات مثل "من فضلك" و"رجاء" لن تجعل روبوت الدردشة يعمل بشكل صحيح ولن تحصل على إجابة سليمة، ولكن من الأفضل أن تكون مباشرا، حازما، بل حتى قاسيا في طلبك، تعامل مع ChatGPT كـ أداة ذكية، لا كـ صديق.

كيف تستفيد من ChatGPT لتحسين وضعك المالي؟

خلال السطور التالية سنوضح لك مجموعة من التعليمات والأوامر الجاهزة prompts، التي يمكن استخدامها في محادثات منفصلة مع ChatGPT لتحقيق أهداف مالية متنوعة، مثل:

- إعداد ميزانية شهرية بناء على دخلك ومصروفاتك.

- تحليل الاشتراكات والمصروفات الدورية لتحديد ما يمكن تقليصه.

- اختبار نمط إنفاقك واكتشاف التسربات المالية.

- خطة ادخار محددة بالوقت والمبلغ.

- إعداد صندوق طوارئ للتعامل مع فقدان الوظيفة أو الظروف الصعبة.

- تخطيط التقاعد مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية.

- تحليل وضعك المالي الحالي وتقييمه مقارنة بأقرانك.

- استراتيجية واضحة لسداد الديون وتنظيم أولويات الدفع.

وكل ما تحتاجه هو تقديم معلوماتك المالية بوضوح، مثل الدخل الشهري، المصاريف، الديون، وأهدافك، ليبني ChatGPT خطة مالية مخصصة وقابلة للتطبيق.

مثال عملي على استخدام ChatGPT في ضبط الميزانية:

“راتبي الشهري 6000 جنيه، أدفع 1500 إيجار، 900 فواتير، 2000 للنقل والبقالة، وأرغب بادخار 1000 شهريا، ساعدني على وضع ميزانية متوازنة”.

سيقوم ChatGPT بتقسيم الميزانية بواقعية، ويقترح تعديلات أو أدوات تساعدك على الالتزام بالخطة، مثل قاعدة 50/30/20.

ChatGPT الذكاء الاصطناعي الإدارة المالية إدارة المال

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