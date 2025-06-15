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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب صفقة فيسبوك الضخمة.. جوجل تنهي شراكتها مع Scale AI

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، أكبر عميل لشركة سكيل أي آي Scale AI - المتخصصة في وسم بيانات الذكاء الاصطناعي- عن نيتها إنهاء علاقتها مع الشركة، ويأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير أن شركة “ميتا”، المالكة لـ فيسبوك، استحوذت على حصة تبلغ 49% من أسهم Scale AI.

وكان من المقرر أن تدفع جوجل لشركة Scale AI حوالي 200 مليون دولار هذا العام مقابل بيانات تدريب موسومة يدويا، وهو أمر أساسي لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Gemini ومنافسه لـ “شات جي بي تي”.

وبحسب تقرير من وكالة “رويترز” نقلا عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر، فإن قرار جوجل جاء بسبب المخاوف من أن استثمار “ميتا” الكبير قد يؤدي إلى كشف أبحاث جوجل السرية في مجال الذكاء الاصطناعي ومسارها المستقبلي أمام منافس رئيسي.

وذكرت التقارير أن جوجل قد بدأت بالفعل مناقشات مع عدة منافسين لشركة Scale AI هذا الأسبوع، بحثا عن نقل هذا العبء الكبير.

ولا تقتصر المخاوف على شركة جوجل فقط، بل امتد الوضع ليشمل شركات تكنولوجيا كبرى أخرى تستخدم خدمات Scale AI، مثل مايكروسوفت و"إكس أي" التابعة لـ إيلون ماسك، حيث تبتعد هذه الشركات أيضا عن التعاون مع Scale AI. 

كما أشار التقرير إلى أن “أوبن إيه آي”، أحد المطورين البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، قد خفضت بالفعل تعاونه مع Scale AI منذ عدة أشهر، رغم أن إنفاقها كان أقل بكثير من جوجل. 

ومع ذلك، ذكر المدير المالي لـ “أوبن إيه آي” مؤخرا أن الشركة ستستمر في العمل مع Scale AI كأحد العديد من موردي البيانات لها.

لماذا تقلص هذه الشركات علاقتها بـ Scale AI؟

يكمن القلق الأساسي بين الشركات المنافسة لـ “ميتا” في خطر كشف أولويات أبحاثهم وخططهم التقنية لمنافس مباشر، إذ غالبا ما يشارك العملاء بيانات حساسة وحتى منتجات تجريبية مع موظفي Scale AI من أجل خدمات وسم البيانات.

وبالنسبة لشركة Scale AI، فإن فقدان عميل كبير مثل جوجل يمثل ضربة قوية لها، رغم الزيادة الأخيرة في تقييم قيمتها السوقية إلى 29 مليار دولار بعد استثمار ميتا، مقارنة بـ14 مليار دولار قبل الصفقة. 

وتعتمد Scale AI بشكل كبير على عدد قليل من العملاء الرئيسيين، مما يجعلها عرضة لخسارة كبيرة في حال انسحابهم، ومع ذلك، تعتزم شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مواصلة العمل، لكن الرئيس التنفيذي لها، ألكسندر وانج، وبعض الموظفين انتقلوا إلى ميتا.

ميتا تستحوذ على ألكسندر وانج


شركة ميتا قد استحوذت على ألكسندر وانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Scale AI، ليترأس مختبر الذكاء الاصطناعي المتفوق الذي أنشأته الشركة حديثا. 

وتقدر الصفقة بنحو 15 مليار دولار، وهي تعد خطوة جريئة من “ميتا” لاستعادة مكانتها القيادية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وكان وانج قد أسس Scale AI في عام 2016 بعد أن ترك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقام بالانضمام إلى “واي كومبيناتور”، حيث طور وانج شركته لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال وسم البيانات التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي لـ أوبن إيه آي ومايكروسوفت وجوجل. 

تحت قيادته، توسعت Scale AI من مساعدة السيارات الذاتية القيادة في جمع البيانات المتعلقة بالشوارع إلى تمكين تدريب نماذج اللغة الكبيرة، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي المولد حاليا.

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