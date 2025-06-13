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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حصريا.. تحديث أندرويد 16 يصل هذه الهواتف

أندرويد 16
أندرويد 16
شيماء عبد المنعم

بعد أشهر من التجربة والاختبار، أطلقت جوجل رسميا النسخة المستقرة من نظام التشغيل أندرويد 16، لكنها لم تصل بعد إلى جميع الأجهزة المؤهلة. 

في الوقت الحالي، يجري طرح التحديث تدريجيا لمجموعة مختارة من أجهزة جوجل Pixel، على أن يمتد لاحقا ليشمل هواتف وأجهزة لوحية من علامات تجارية أخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

الأجهزة التي حصلت على تحديث أندرويد 16


كما جرت العادة، كانت هواتف Pixel أول من تلقى التحديث الجديد، وتشمل القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة:

Pixel 6 و 6 Pro و 6a

Pixel 7 و 7 Pro و 7a

Pixel 8و 8 Pro و 8a

Pixel 9 و 9 Pro و 9 Pro XL و 9 Pro Fold و 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet

إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، يمكنك التحقق من توفر التحديث عبر الذهاب إلى : الإعدادات > النظام > تحديث البرامج > التحقق من التحديثات.

ما الجديد في أندرويد 16؟

حتى إن لم يصلك التحديث بعد، من المهم التعرف على أبرز المزايا التي يقدمها هذا الإصدار الجديد:

1. التحديثات الحية:
 

تسمح ميزة جوجل الجديدة للمستخدمين بمتابعة أنشطة مثل توصيل الطلبات أو تتبع سيارات الأجرة أو التنقل، مباشرة من شاشة القفل أو لوحة الإشعارات، دون الحاجة لفتح التطبيقات.
 

وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير "Dynamic Island" من آبل، والتي بدأت بالظهور مؤخرا في بعض هواتف سامسونج مع تحديث One UI 7.

2. الحماية المتقدمة:

توفر جوجل في أندرويد 16 حزمة أمنية متكاملة تهدف لحماية المستخدم من التطبيقات الخبيثة، والمواقع غير الآمنة، ومحاولات الاحتيال.


وتشمل المزايا: حماية من سرقة الجهاز، فحص التطبيقات، حماية عبر الإنترنت، وتأمين منافذ USB. يتم تفعيلها بسهولة، ولا يمكن تعطيل أي طبقة من طبقات الحماية بشكل منفصل.

3. تحسين دعم الشاشات الكبيرة وتعدد النوافذ:


بالتعاون مع سامسونج، أضافت جوجل ميزة "Adaptive Apps" التي تجعل التطبيقات تتأقلم تلقائيا مع أحجام الشاشات المختلفة، خاصة الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية.
 

كما تم تقديم خاصية نوافذ متعددة تشبه بيئة سطح المكتب، مما يسمح بتشغيل عدة تطبيقات في نوافذ قابلة للتحريك والتغيير في الحجم.

4. تصميم مرئي محدث:


حصلت واجهة النظام Material 3 Expressive على تجديد بصري كبير يشمل: أيقونات دائرية أكثر وألوان جديدة وخطوط محسنة وقوائم إعدادات بتصميم حديث وأدوات تحكم في الوسائط أكثر أناقة.

5. مؤشر صحة البطارية:

أندرويد 16 يقدم خاصية جديدة لمراقبة حالة البطارية، تختلف بحسب طراز الجهاز:

- جميع أجهزة Pixel 6a فما فوق: قسم جديد ضمن الإعدادات يعرض نصائح لإطالة عمر البطارية.

- أجهزة Pixel 8a فما فوق: ميزة إضافية تظهر "سعة البطارية الحالية" مقارنة بسعتها عند الشراء.

وتتراوح حالات البطارية المعروضة بين:

- طبيعية: السعة ضمن الحد المقبول.

- منخفضة: أقل من 80% (جوجل توصي باستبدال البطارية).

- غير متوفرة: لم يتمكن النظام من تحديد الحالة.

كما تشمل الميزة نظاما جديدا لضبط سرعة الشحن وتخفيض الجهد تدريجيا بعد عدد معين من دورات الشحن، للمساعدة في إطالة عمر البطارية.

متى سيصل أندرويد 16 إلى باقي الأجهزة؟


حتى الآن، التحديث متوفر فقط لأجهزة جوجل Pixel، لكن من المتوقع أن تبدأ الشركات الأخرى مثل سامسونج، شاومي، أوبو وغيرها بطرحه في وقت لاحق هذا العام.
 

جوجل أندرويد 16 هواتف تحديث أندرويد 16

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