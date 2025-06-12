أندرويد 16.. كل ما تحتاج معرفته عن التحديث الجديد من جوجل

- جوجل تعلن عن أندرويد 16 لمنافسة آبل

- مجموعة من التحسينات تصل أندرويد 16

- قائمة الهواتف المتوافقة مع أندرويد 16

- كيفية تنزيل أندرويد 16؟

في اليوم التالي لإعلان آبل عن تحديث iOS 26، أصدرت جوجل نظام التشغيل الجديد الخاص بها أندرويد 16، ومع ذلك، فإن التحديث الأولي يدعم مجموعة محدودة من الأجهزة، التي تقتصر أساسا على أجهزة بيكسل فقط.

يمثل إطلاق Android 16 أحد أقدم إصدارات البرمجيات التي شهدها النظام في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى تركيز جوجل المتجدد على تسريع جداول تحديثات النظام لمستخدميها.

يقدم أندرويد 16 مجموعة من التحسينات التي تشمل سهولة الوصول، الأمان، والإنتاجية، بالإضافة إلى هذه التحسينات الوظيفية، يتضمن التحديث أيضا تجديدا بصريا، حيث يبني على لغة التصميم المتطورة Material 3 Expressive من جوجل.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا التصميم المتجدد عبر النظام في الأشهر المقبلة، ليقدم للمستخدمين واجهة أكثر حداثة وتماسكا، قبل أن نغوص في الميزات، إليكم قائمة الهواتف الذكية المتوافقة مع أندرويد 16.

قائمة الهواتف المتوافقة مع أندرويد 16

تظل سلسلة هواتف بيكسل هي الأولى في تلقي أحدث إصدارات أندرويد، وهو ما يعد نقطة بيع رئيسية لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أحدث ميزات النظام قبل باقي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

من المتوقع أن تبدأ الشركات الأخرى مثل سامسونج، ون بلس، وشاومي، في طرح تحديثات أندرويد 16 في الأشهر القادمة بعد تخصيص النظام ليناسب أجهزتها وواجهاتها البرمجية، تشمل قائمة الهواتف المتوافقة:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet

كيفية تنزيل أندرويد 16؟

ببساطة، أي مستخدم يمتلك جهاز بكسل 6 أو أحدث يمكنه الحصول على التحديث، سيتم إرسال التحديث تلقائيا عبر إشعارات التحديثات عبر الهواء OTA، مما يضمن انتقالا سلسا إلى أحدث إصدار من النظام دون الحاجة إلى التنزيل اليدوي أو التثبيت المعقد، يمكن لمستخدمي بيكسل الذين يتطلعون إلى تحديث أجهزتهم اتباع هذه الخطوات البسيطة:

- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز بكسل.

- مرر لأسفل وحدد "النظام".

- اضغط على "تحديث البرنامج".

- تحقق من التحديثات المتاحة.

- إذا ظهر أندرويد 16، قم بتنزيله وتثبيته.

- بعد اكتمال التثبيت، أعد تشغيل جهازك للبدء في استخدام أندرويد 16.

ميزات أندرويد 16 الجديدة

مع أندرويد 16، تواصل جوجل تحسين تجربة الهاتف المحمول، مع التركيز على قابلية الاستخدام، الخصوصية، والأداء، وهي عوامل أساسية في سوق الهواتف الذكية الذي أصبح أكثر تنافسية.

بالنسبة لمستخدمي بكسل، انتهت فترة الانتظار، حيث يبدأ الإصدار الجديد في الوصول إلى الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

من بين أبرز الإضافات هي "التحديثات الحية"، وهي ميزة جوجل للرد على خاصية الأنشطة الحية في هواتف آيفون.

من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين رؤية التحديثات الحية مثل حالة طلبات الطعام أو خدمات النقل مباشرة على شاشة القفل.

يتم عرض هذه المعلومات في فقاعة شكلها كبسولة بجانب الوقت، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة التقدم دون الحاجة إلى فتح التطبيقات المعنية مرارا وتكرارا.

تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأجهزة التي تحتوي على شاشات دائمة العرض، مما يجعل من السهل متابعة المعلومات بسرعة.

تحسين آخر كبير يتمثل في "الحماية المتقدمة"، التي تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدم في عالم رقمي يتزايد فيه التهديدات.

تم تصميم هذه الميزة الأمنية لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومنع التسلل من التطبيقات الضارة.

سيقوم أندرويد 16 بتنبيه المستخدمين عند محاولة الوصول إلى مواقع إلكترونية غير آمنة أو عند اكتشاف نشاط مشبوه، مما يضيف طبقة حماية إضافية مع تطور التهديدات.

كما تعمل جوجل على تحسين التوافق بين التطبيقات عبر أنواع الأجهزة المختلفة، مع "التطبيقات التكيفية عبر الأجهزة"، يتجه أندرويد 16 بعيدا عن النهج الذي يقتصر على الهواتف المحمولة فقط.

ستتكيف التطبيقات الآن تلقائيا مع أحجام الشاشات المختلفة، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

هذا التحديث مهم بشكل خاص للأجهزة القابلة للطي، مما يضمن أن التطبيقات تتكيف مع الشاشات الأكبر والأكثر مرونة، وهي ميزة طالما طالب بها المستخدمون والمطورون على حد سواء.

من الناحية البصرية، يقدم أندرويد 16 تحديثا ملحوظا، تشمل التغييرات التصميمية البسيطة تحديث أنماط الخطوط، وزيادة دائرية في أيقونات التطبيقات، وإعادة تصميم قائمة الإعدادات مع ألوان جديدة تميز الأقسام المختلفة.

كما تم إعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط، مما يعطي واجهة المستخدم مظهرا عصريا ومتناسقا مع لغة التصميم المتطورة من جوجل.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مستخدمو بكسل 8a والأجهزة الأحدث من مؤشر صحة البطارية الجديد، مشابه لما يقدمه مستخدمو آيفون منذ فترة.

توفر هذه الميزة معلومات مفصلة حول حالة البطارية الحالية للجهاز، بما في ذلك تقديرات عمرها الافتراضي واقتراحات بشأن متى قد يكون من الضروري استبدالها.