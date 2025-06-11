جوجل تبدأ إطلاق نظام أندرويد 16 بتحسينات كبرى.. اعرف الميزات الجديدة

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة من التحديثات البرمجية الجديدة للهواتف، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان آبل عن تحديثات أنظمة التشغيل خلال مؤتمر WWDC 2025.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، ابتداء من يوم الثلاثاء، بدأ إصدار جديد من نظام أندرويد 16 بالوصول إلى هواتف جوجل Pixel.

ويشمل هذا التحديث ميزات مثل دعم الدردشة الجماعية عبر RCS، واقتراحات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Google Photos، ودعم شارات العمل في Google Wallet.

كما يركز الإصدار على تحسين إمكانية الوصول وتخصيص أفضل لتطبيقات الرسائل وجهات الاتصال.

وبشكل منفصل عن أندرويد 16، أعلنت جوجل عن تحديثات منتظمة ضمن مجموعة ميزات “Pixel Drop” لهواتف Pixel المؤهلة.

تحسينات أندرويد 16:

يقدم أندرويد 16 إشعارات حية على شاشة القفل على غرار نظام iOS لتحديثات الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تصميم Material 3 Expressive الجديد من جوجل.

كما يتضمن النظام قدرات جديدة للحماية من السرقة والاحتيال، إلى جانب تحديث وضع الحماية المتقدم لضمان الأمان والخصوصية، لا سيما للشخصيات العامة.

كما يدعم أندرويد 16 أجهزة الصوت منخفض الطاقة عبر البلوتوث LE Audio، بحيث يمكن استخدام هذه الأجهزة لتحسين جودة المكالمات، ويتيح النظام أيضا التحكم في مستوى الصوت على الأجهزة الأخرى من خلال الهاتف نفسه.

ومن المقرر أن يدعم أندرويد 16 في وقت لاحق من هذا العام ميزة تعدد النوافذ المشابهة لأنظمة سطح المكتب على الأجهزة اللوحية، إلى جانب اختصارات لوحة المفاتيح القابلة للتخصيص، والتي تتيح تنفيذ إجراءات محددة باستخدام تركيبات مفاتيح مخصصة.

كذلك، يحصل تطبيق Google Messages على دعم للدردشة الجماعية عبر RCS، مع إمكانية اختيار رموز مخصصة وكتم إشعارات محادثات معينة لفترات محددة.

وتشمل المزايا الأخرى دعم لقطات الشاشة بتقنية HDR، ومعدل تحديث متكيف، وتجميع إجباري للإشعارات لتقليل الفوضى في لوحة الإشعارات.

تحديثات Google Photos:

يضيف التحديث إمكانيات جديدة لتطبيق Google Photos، مثل اقتراح أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات للمسح والنقل وإعادة تخيل أجزاء من الصورة.

تحسينات إضافية:

يمكن الآن تفضيل الأجهزة في تطبيق Google Home، كما أصبح من الممكن دفع أجور المواصلات العامة باستخدام Google Wallet على ساعات Wear OS الذكية، مما يلغي الحاجة لاستخدام الهاتف.

ميزات Pixel الجديدة:

أطلقت جوجل مجموعة من الميزات لهواتف Pixel، تتضمن عنصر واجهة مستخدم جديد يسمى “Pixel VIPs” يعرض آخر التفاعلات مع جهات الاتصال المفضلة، بما في ذلك المكالمات والرسائل، وحتى التحديثات مثل أعياد الميلاد والموقع إذا تم مشاركته.

كما ستعرض هواتف Pixel تسميات توضيحية أكثر تفصيلا لمحتوى الفيديو، بما في ذلك البث المباشر، مثل الإشارة إلى همسات أو تثاؤب المتحدث.

ويمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام الأوامر النصية مباشرة من لوحة مفاتيح Gboard. كما أضافت Google دعما للملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق المسجل Recorder للغات الفرنسية والألمانية.

وسيحصل المستخدمون في أستراليا على ميزة الاتصال الطارئ عبر الأقمار الصناعية من أندرويد.

تمت إضافة مؤشر لصحة البطارية لهواتف Pixel 8a والإصدارات الأحدث، في حين تحصل هواتف Pixel 5 وما بعدها على ميزة إمكانية وصول جديدة ضمن تطبيق Magnifier، الذي يتيح وصف العناصر بناء على وصف المستخدم لها.

كما يحصل مستخدمو أندرويد في المؤسسات على ميزات جديدة، تشمل إمكانية تخزين شارات العمل في Google Wallet.

ويمكنهم أيضا استخدام تطبيق Gemini داخل Google Docs على نظام أندرويد لتلخيص المحتوى والحصول على رؤى وترجمة النصوص، وتم أيضا تحسين دعم مستندات PDF في متصفح كروم على أندرويد ليشمل عرض المستندات المرتبطة.