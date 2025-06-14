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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعيد إحياء Snapseed بتحديث ضخم لأجهزة آيفون وآيباد

Snapseed
Snapseed
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل، تحديثا ضخما لتطبيق تحرير الصور الشهير Snapseed على أجهزة آيفون وآيباد، في أول تحديث رئيسي منذ إضافة الوضع الليلي في عام 2021، وذلك وفقا لما رصده موقع 9to5Google.

تحديث شامل لتطبيق Snapseed على أجهزة آيفون وآيباد بعد غياب طويل

تجدر الإشارة إلى أن Snapseed كان في الأصل تطبيقا حصريا لنظام iOS قبل أن تستحوذ عليه جوجل في عام 2012، في خطوة لمنافسة صعود تطبيق إنستجرام. 

وفي وقت لاحق، أطلقت جوجل تطبيق Snapseed على نظام أندرويد وأتاحته مجانا، مع مجموعة واسعة من أدوات تعديل صور RAW وJPG، بالإضافة إلى عدد من الفلاتر التي شملتها النسخة الجديدة، من بينها فلاتر كلاسيكية بتصاميم قديمة.

ووفقا لما ذكره موقع “theverge”، يحمل التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 3.0، تصميما بصريا متجددا بالكامل لتطبيق Snapseed على iOS، من أبرز ما جاء فيه إضافة خيار المفضلة “Faves” في وسط شريط الأدوات السفلي، والذي يتيح للمستخدمين حفظ أدوات التعديل التي يفضلونها. 

في المقابل، ظل تبويب "Looks" في مكانه على الجهة اليسرى، بينما تم استبدال خيار "Export" بخيار "Tools" على الجهة اليمنى، وتم نقل خيار "Export" إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

تطبيق Snapseed

وقال المتحدث باسم جوجل، مايكل ماركوني، في تصريح لموقع The Verge: “نحن نقدم مظهرا وإحساسا جديدين كليا لتطبيق Snapseed على نظام iOS، هناك عدد كبير من المستخدمين الذين أحبوا استخدام التطبيق على مر السنوات، لذلك نمنحه الآن مظهرا محدثا وواجهة أكثر سهولة إلى جانب بعض الميزات الجديدة”.

وأشار ماركوني إلى أن "لا توجد معلومات يمكن مشاركتها حاليا" بشأن موعد طرح التحديث لنظام تشغيل أندرويد.

يتكون محرر Snapseed الجديد من ثلاثة تبويبات رئيسية وهي Looks وFavesوTools بينما تم نقل خيار Export إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، بينما يتيح التبويب الأوسط Faves للمستخدم حفظ أدوات التعديل المفضلة للوصول إليها بسرعة في حين يمكن الوصول إلى جميع الأدوات من خلال تبويب Tools.

وتشمل الأدوات المتاحة ضمن قسم Adjust & Correct كلا من تعديل الصورة والتفاصيل وتدرج الألوان والمنحنيات وتوازن اللون الأبيض وتمويه العدسة والتظليل. 

أما في قسم Retouch & Transform فتوجد أدوات التحديد والفرشاة وأداة التصحيح وصور البورتريه والقص وتغيير المنظور والتوسيع ووضع الرأس. 

وفي قسم Style تتوفر تأثيرات متنوعة مثل تأثير الفيلم الجديد والتوهج وRetrolux والطراز القديم والصورة بالأبيض والأسود وHDR Scape والدراما وNoir وGrunge، أما في قسم Creative فيمكن استخدام أدوات مثل التعريض المزدوج وإضافة الإطارات وكتابة النصوص.

تطبيق Snapseed
Snapseed جوجل تطبيق Snapseed آيفون

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