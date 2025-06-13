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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل في جوجل كلاود يوقف خدمات رقمية كبرى حول العالم.. ما القصة؟

Cloudflare
Cloudflare
شيماء عبد المنعم

واجه عدد كبير من مستخدمي الخدمات الرقمية حول العالم، مساء أمس الخميس، صعوبات في الوصول إلى تطبيقات شهيرة مثل سبوتفاي وDiscord و جوجل هوم Google Home، وسط تقارير عن انقطاعات مفاجئة شملت خدمات سحابية واسعة الانتشار.

ووفقا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال الخدمات عبر الإنترنت، فقد بدأت الشكاوى تتصاعد بدءا من الساعة 1:51 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لتتضح لاحقا أن الأزمة تعود إلى عطل في خدمة جوجل كلاود Google Cloud، ما أثر على العديد من الخوادم ومراكز البيانات عالميا.

وقد ظهرت رسائل خطأ متعددة لمستخدمي هذه الخدمات، من بينها رسالة غامضة على موقع سبوتفاي تفيد بأن “Audiences in Jwt are not allowed”، فيما ظهرت رسائل مشابهة داخل التطبيقات تفيد بعدم القدرة على الاتصال بالخوادم.

أسباب العطل

وفي سياق متصل، تأثرت أيضا بعض خدمات Cloudflare، مزود خدمات البنية التحتية والشبكات، حيث أعلنت الشركة أن عددا محدودا من خدماتها التي تعتمد على “جوجل كلاود” قد تأثر، لكنها شددت في تصريح لشبكة CNN على أن “الخدمات الأساسية لـ Cloudflare لم تتأثر”.

وأضافت Cloudflare على لوحة حالة الأنظمة لديها أن خدمتها لتخزين البيانات Workers KV تعطلت نتيجة “خلل في خدمة طرف ثالث”، في إشارة إلى خدمة جوجل كلاود.

من جهتها، أكد المتحدث باسم جوجل أنها “تجري تحقيقا في انقطاع بعض خدمات Google Cloud”، ودعت المستخدمين إلى متابعة التحديثات عبر صفحة الحالة الرسمية، التي أضيف فيها لاحقا أن المشكلة تعود إلى خلل في خدمة إدارة الهوية والوصول IAM. 

وفي تحديث صدر عند الساعة 6:16 مساء، أعلنت الشركة أن “معظم خدمات Google Cloud قد تعافت بالكامل”، مع بقاء بعض التأثيرات المحدودة.

وجاء أول تصريح علني حول العطل من الرئيس التنفيذي لشركة Replit، أمجد مسعد، الذي نشر تغريدة في الساعة 2:34 مساء قال فيها: “ جوجل كلاود Google Cloud تواجه عطلا أدى إلى توقف Replit، ونعمل مع الفريق لاستعادة الخدمة بأسرع وقت”.

وتعد سبوتفاي من العملاء البارزين لـ جوجل كلاود، وقد سبق لها التعرض لأعطال مرتبطة بشبكتها السحابية، وبحسب Downdetector، فقد تأثر بالعطل نحو 46000 مستخدم لـ سبوتفاي، و14000 مستخدم لـ جوجل كلاود، إضافة إلى 11000 مستخدم لخدمة Discord. 

كما رصدت مشاكل في خدمات أخرى مثل سناب شات وCharacter.ai ومنصة البث Twitch.

ورغم أن بعض التقارير أشارت إلى وجود أعطال في Amazon Web Services (AWS)، إلا أن الأخيرة نفت وجود أي مشاكل في خدمتها خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن أنظمتها كانت تعمل بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل كلاود تعتبر من أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية عالميا، وتشير بيانات سابقة إلى أنها كانت تنقل حوالي 25% من حركة الإنترنت العالمية في عام 2018، لكنها لا تزال تأتي بعد أمازون ومايكروسوفت من حيث حصة السوق، حيث تمتلك جوجل نحو 12%، مقارنة بـ 21% لـ مايكروسوفت و30% لـ أمازون، بحسب بيانات Synergy Research Group.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق وأن أدت أعطال في خدمات سحابية إلى اضطرابات كبيرة، كما حدث في عام 2021 عندما تسببت مشكلة في خدمة أمازون Amazon Web Services في توقف خدمات تشمل الطلبات الغذائية والأجهزة المنزلية الذكية. 

وفي عام 2020، شهدت Cloudflare أيضا انقطاعا واسع النطاق أدى إلى توقف عدد من الخدمات الشهيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكررت هذه النوعية من الأعطال، حيث واجهت منصات معروفة مثل ChatGPT وإكس (تويتر سابقا) مشكلات تقنية مشابهة، ما يسلط الضوء مجددا على هشاشة البنية الرقمية أمام الأعطال المفاجئة في البنية التحتية السحابية.

جوجل Google Cloud عطل Cloudflare أسباب العطل أعطال في خدمات سحابية مشكلات تقنية

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