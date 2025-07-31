قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. خروج قطار خط "السنطة ـ طنطا " عن القضبان دون إصابات
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
هل من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة؟.. الأزهر يجيب
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
واشنطن تُشهر سلاح الرسوم ضد نيودلهي.. وترامب: على الهند أن تدفع ثمن علاقتها بروسيا
حرق عمد لمسؤول أمريكي داخل مكتبه في ولاية فرجينيا
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تايلاند وكمبوديا تجددان التزامهما بوقف إطلاق النار والصين تتدخل للوساطة
تكاثر السحب الرعدية الممطرة .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

هل ذهب المرأة المستخدم في الزينة يدخل في أموال الزكاة
هل ذهب المرأة المستخدم في الزينة يدخل في أموال الزكاة
أحمد سعيد

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، لذا يكثر حولها أسئلة معظم الناس لرغبتهم في التعرف على أحكام الزكاة الفقهية ومعرفة كيفية احتساب أموال الزكاة، ومتى يتم إخراج الزكاة وغير من الأمور وفي السطور التالية نتعرف على إجابة سؤال يشغل بال كثيرين وهو هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟.

هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة في الذهب المستخدم في الزينة، قائلة "القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة".

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني، أن مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.

حكم عدم إخراج الزكاة في الذهب المستخدم في الزينة

وأ:دت دار الإفتاء أنه لا زكاة على حُلِيّ المرأة بالغًا ما بلغَ وزنُه ما دام كان مستخدما في الزينة. 

وأشارت إلى أنه إن أرادت المرأة إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.

هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟

وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".

وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.

هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة ذهب الزينة أموال الزكاة الزكاة دار الإفتاء الإفتاء أحكام الزكاة الفقهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

رئيس الوزراء

قبل بدء أغسطس الحار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

معاشات

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أسوان فى24 ساعة.. جولةبمستشفى كوم أمبو.. ونشر الوقاية من الحرائق

اسعاف - ارشيفية

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بأسوان

توقيت الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اقترب موعد الفجر

بالصور

منها عدم شرب الماء.. 8 عادات شائعة تجهد كليتك احذرها

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

المفتاح المكسور فى الباب .. افتحه بهذه الخطوات

المفتاح المكسور فى الباب
المفتاح المكسور فى الباب
المفتاح المكسور فى الباب

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان ملفت

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

انغام

هتخرج قريب.. محمود سعد يكشف الحالة الصحية ورسالة أنغام لجمهورها

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد