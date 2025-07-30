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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها

سنة العصر وعدد ركعاتها
سنة العصر وعدد ركعاتها
أحمد سعيد

سنة العصر من السنن التي يدور حولها جدل كبير حيث يسأل كثيرون عن سنة العصر وعدد ركعاتها وهل تصلى قبل العصر أم بعده، يرى البعض أن صلاة العصر ليست لها سنة، في حين يرى آخرون أن صلاة العصر لها سنة غير مؤكدة، وحول ذلك الأمر كشفت دار الإفتاء المصرية في إطار الرد على أسئلة الناس عن حكم سنة العصر وعدد ركعاتها.

حكم سنة العصر وعدد ركعاتها

وفي السياق قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن سُنة صلاة العصر، هي سُنة غير مؤكدة عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة العصر، أي بعد الأذان وقبل صلاة الفرض.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء في فيديو منشور لدار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع يوتيوب، أنه ورد في سنة صلاة العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا».

هل صلاة العصر لها سنة مؤكدة؟

وتابع أن العلماء قالوا بشأن سُنة صلاة العصر، إن الصلوات لها سنن مؤكدة، وغير مؤكدة، الأولى منها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا قليلا جدًا، بينما غير المؤكدة كان النبي يفعلها في بعض الأوقات ويتركها في أخرى، ومنها سُنة صلاة العصر.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديثه أن هناك سُنَّة صلاة العصر ولكنها غير مؤكدة، وتكون عبارة عن 4 ركعات قبل صلاة الفرض.

دعاء بعد صلاة العصر مستجاب

  • يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
  • اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.
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