وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو 3 دول للاعتراف بـ فلسطين ودعم حل الدولتين

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، إستونيا وليتوانيا وكرواتيا؛ للانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدتها الوزيرة الفلسطينية مع وفود من إستونيا وليتوانيا وكرواتيا، على هامش المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك.

‎وأشادت فارسين شاهين - حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بمشاركة الوفود في مؤتمر حل الدولتين، وأبرزت الزخم السياسي غير المسبوق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وتطبيق حل الدولتين القائم على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

‎وشددت على ضرورة فرض إجراءات تشمل العقوبات، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع سلطات الاحتلال، والامتناع عن تزويدها بالأسلحة.