المفتاح المكسور فى الباب .. افتحه بهذه الخطوات

يعد المفتاح المكسور فى الباب من الأزمات الحقيقة التى يتعرض لها عدد كبير من الأشخاص بشكل طارئ.

ووفقا لما جاء فى موقع diamondlocksmiths كيفية إزالة المفتاح المكسور في الباب أو داخل القفل.



أن محاولة اخراج المفتاح من الباب بشكل خاطئ يؤدي ذلك إلى كسرها بسرعة يحدث هذا غالبًا في الشتاء عندما تكون الأقفال متجمدة أو باردة.

في هذه الحالة يجب الاستعانة بنجار أما إذا كنت من محبي الأعمال اليدوية وترغب في تجربة بعض الأشياء أولاً قبل الاتصال بمحترف، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة المفتاح العالق في القفل:

طرق اخراج المفتاح المكسور



عندما يكون لديك مفتاح نحاسي قديم، فإنه ينكسر بسهولة حتى لو لم يكن باردًا لان هذه المادة ليست بمتانة النيكل الفضي، خاصةً تحت الضغط.

مع ذلك، هذا لا يعني أن المفاتيح الحديثة لا تنكسر فمع الاستخدام المتواصل، قد تجد نفسك لا تملك سوى مقبض المفتاح بعد إدخاله في القفل.

في هذه الحالة، يمكنك استخدام كماشة كهربائية أو ذات احرف رفيعة مثل الملقاط حيث أن لها فكين قويين وصغيرين بما يكفي لسحب المفتاح من القفل و قد يكون استخدام ملقط مفيدًا ومع ذلك، إذا لم تكن هذه الأدوات بحوزتك، فمن الأفضل انتظار القفال.

اخراج المفتاح المكسور بالكامل في الباب



عندما ينكسر مفتاحك إلى نصفين، تبقى القطعة الأخرى داخل القفل و لا يوجد ما تتمسك به، و يمكنك استخدام مفك براغي وسلك فولاذي لثقب المفتاح وإخراجه.

إذا لم يكن لديك سلك، فاحضر مشبك ورق معدني وافرده ثم أحضر مادة تشحيم واضغطها في القفل، مما يُسهّل الخطوات التالية.

فك قفل الباب، بما في ذلك لوحته الزخرفية ومفتاح الدوران وعند إزالتهما، يمكنك الوصول إلى الجزء الخلفي من الأسطوانة.

استخدم السلك أو مشبك الورق بدفعه في الجزء الخلفي من الأسطوانة وأخيرًا، يمكنك دفع المفتاح للخارج.

هذه الطريقة قابلة للتطبيق فقط إذا لم يكن تفكيك السبطانة صعبًا وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الأسطوانة من الخلف، فلن تتمكن من إنجاز هذه المهمة على الإطلاق.

علاج الباب العالق

يكن الباب عالق بسبب الرطوبة أو الحرارة مما يجعلك لا تتمكن من فتح القفل، ومن علامات ذلك أن يكون القفل يعمل، لكن الباب لا يزال عالقًا بسبب الحرارة أو الرطوبة الشديدة.

تنتفخ الأبواب الخشبية مع رطوبة الشتاء، ثم تتقلص مع حرارة صيفنا وغالبًا ما تؤدي هذه الحركة في الأبواب إلى إبعاد المزلاج عن فتحة القفل في إطار الباب، مما يؤدي إلى تعطله أو أحيانًا عدم إغلاقه تمامًا.

غالبًا ما يكون أفضل حل للدخول هو محاولة سحب الباب نحو جانب المفصلة أو رفعه و الحل الأمثل غالبًا هو برد فتحة الباب للسماح لها بالحركة.