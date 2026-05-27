الأنبا ميخائيل يدعم طلاب الثانوية والدبلومات الفنية بلفتة أبوية

ترأس، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها، القداس الإلهي الخاص بطلبة شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

شهد القداس مشاركة واسعة ضمت ٤٣٠ شاباً وشابة من الطلاب، وبحضور لفيف من آباء مجمع كهنة الإيبارشية، والمرتلين، والشمامسة، والخدام الممثلين لمختلف كنائس الإيبارشية.

وخلال القداس ألقى نيافته كلمة روحية تشجيعية للطلاب بعنوان "ثِقْ! قُمْ! هُوَذَا يُنَادِيكَ" (مر١٠: ٤٩)، حثهم فيها علي النجاح ونبذ القلق، مستشهداً بدعوة الله لنوح الذي كان "رجلاً.. باراً.. كاملاً"، ومشبهاً إياها بالمسؤولية الملقاة على عاتق الطلاب من خلال ثلاثة محاور: -

- الرجولة : في تحمل مسؤولية المذاكرة والاجتهاد.

- البر : بالاستعانة بالله واستثمار الوقت وتقديسه.

- الكمال : في تأدية الواجبات والمسؤوليات بأفضل وأكمل وجه.

واختتم الأنبا ميخائيل كلمته بتوجيه رسالة دعم لأبنائه الطلبة، مشدداً على أهمية التركيز في المذاكرة والاستغلال الأمثل للوقت خلال هذه الفترة الراهنة.