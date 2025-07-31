هتخرج قريب.. محمود سعد يكشف الحالة الصحية ورسالة أنغام لجمهورها

تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل بعد تردد انباء عن اصابتها بمرض خبيث ليكشف بعدها الاعلامي محمود سعد التفاصيل الكاملة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية.

وكشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحاله الصحية للفنانه أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب محمود سعد :حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جدا جدا.. رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك،الخبر الدقيق الصحيح ان أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة اكتر من مرة وهي الحمد لله بخير وتخرج من المستشفى بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله.

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