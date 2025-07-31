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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
رنا عصمت

قشرة الشعر عادة ما يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بقشرة الشعر، مقارنة بالنساء، كما أن أصحاب الشعر الدهنى أو المصابين ببعض الأمراض المعينة مثل مرض باركنسون أو فيروس العوز المناعي البشري HIV معرضون بشكل كبير للإصابة بالقشرة.

لقشرة الشعر أسباب مختلفة مثل:

-إفرازات الغدد الدهنية.

-تجمع الفطريات على سطح البشرة.

-عدم استخدام  الشامبو بكمية كافية، مما قد يتسبب في تجمع وتراكم الخلايا الجلدية وتكوين القشرة.

-استخدام الشامبو بكميات كبيرة وبكثرة أو الإفراط في تجفيف فروة الرأس.

-تمشيط شعر الرأس بشكل مفرط، مما يتسبب في زيادة الاحتكاك مع جلد الفروة الحساس.

-وجود فطر الملاسيزي Malassezia، الذي يُهيج فروة الرأس ويتسبب في زيادة نمو الخلايا الجلدية.

-استخدام منتجات عناية مختلفة غير مناسبة وبشكل غير منظم.

-التعرض بشكل كبير لأشعة الشمس.

-حدوث ضغط زائد على فروة الرأس نتيجة ارتداء القبعات.

-بعض أنواع الأطعمة التي يتم إدخالها الجسم.

-التعرض للأترية والغبار.

يمكن علاج قشرة الشعر..

-غسل الشعر يومياً بشامبو خفيف لتقليل تراكم الزيوت والخلايا الجلدية في الفروة.

-استخدام شامبوهات القشرة التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية.

-في حالة عدم نجاح الشامبوهات السابقة، يتم وصف خيارات أخرى من شامبوهات مضادة للفطريات قوية.

-يمكن أيضاً وصف فئة أخرى من الأدوية تُعرف باسم مثبطات الكالسينيورين التي تساعد في كبح ردة فعل الجهاز المناعي، مثل تاكروليموس، مما قد يساعد في حل المشكلة.

-تجربة خيارات علاجية بديلة مثل زيت الشاي وزيادة مدخول الدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 لتساعد في تنظيم إنتاج الزيوت على الجلد.

-وبالطبع يجب استشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة لتحديد سبب تكون القشرة من الأساس ووصف أفضل علاج.

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة فما أسبابها وكيف يمكن علاجها قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة قشرة الشعر

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قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

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