شاهد .. خروج قطار خط "السنطة ـ طنطا " عن القضبان دون إصابات

شهدت محطة قطار السنطة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث خروج قطار عن القضبان عقب اصطدامه بأحد الأرصفة، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج أحد القطارات المتجهة من طنطا إلى الزقازيق عن مساره أثناء دخوله محطة السنطة، حيث اصطدم القطار بالرصيف ما تسبب في خروجه جزئيًا عن القضبان، وعلى الفور، انتقل مسؤولو هيئة السكة الحديد والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصادر هيئة السكك الحديدية

وأكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار، مشيرة إلى أن سبب الحادث جارٍ التحقيق فيه من قِبل لجنة فنية متخصصة، وأن حركة القطارات على الخط تأثرت بشكل محدود وجارٍ العمل على عودة الحركة لطبيعتها بعد رفع الأثر الناتج عن الواقعة.

وشهد محيط المحطة حالة من الاستنفار بين فرق الطوارئ والجهات المعنية، حيث تم تأمين الركاب وتوفير وسيلة بديلة لاستكمال رحلتهم، كما تم الدفع بفرق الصيانة لرفع العربة المتضررة وإصلاح التلفيات.