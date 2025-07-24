رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي أنا أيضا مسئول

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، ، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضاً مسؤول"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستضافته الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي وكوك، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة سمر عبدالله منسق برامج تدريبية، والدكتورة أية حبلوش منسق شئون التدريب بالاضافة إلى مدربى البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جهود جامعة طنطا

أكد رئيس الجامعة خلال لقائه بالطلاب على أهمية هذا البرنامج في تنمية قدراتهم ومهاراتهم القيادية، مشددًا على أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير كافة سبل الدعم للأنشطة التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل والمساهمة الفعالة في المجتمع.

حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول محتوى البرنامج ومدى استفادتهم منه، مؤكدًا على أن تفاعل الطلاب ومشاركتهم الإيجابية هي المعيار الأساسي لنجاح هذه المبادرات، مشيرا إلى سعى الجامعة الدائم إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتتوافق مع رؤية مصر 2030 في بناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

دعم الأسر والعائلات

أضاف رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة ليكونوا قياديين فاعلين في المستقبل، مؤكدا حرص الجامعة على استضافة مثل هذه المبادرات لتقديم أقصى استفادة لطلابها من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متنوعة، تسهم في بناء شخصيتهم وتوسيع مداركهم، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنمية الكوادر الشبابية وتأهيلها لسوق العمل واحتياجات التنمية.

تدشين برنامج تدريبي متكامل

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة كثيفة من طلاب الجامعة على مدار ٥ أيام وشمل العديد من الموضوعات موضوعات المسئولية المجتمعية والتطوعية، والمسئولية البيئية والمناخية، والمسئولية التكنولوجية والرقمية، والمسئولية الاعلامية والتواصل، والمسئولية الاقتصادية والمالية، والمسئولية السياسية والمدنية، والمسئولية الصحية والنفسية، والمسئولية العلمية والبحثية، والمسئولية الثقافية والتراثية، والمسئولية العالمية والتنموية.