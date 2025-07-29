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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طنطا تستيقظ على انهيار جزئي بمنزل في منطقة الساحة.. ومحاولات لإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة الساحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق بشكل مفاجئ نتيجة تصدعات وشروخات مفاجئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

انهيار منزل بطنطا 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها بالدفع بقوات الإنقاذ من قوات الحماية لإنقاذ وانتشال شخصين داخل العقار كما فرض كردون أمني بمحيط العقار السكني المشار إليه .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل سكني بمنطقة الساحة بنطاق دائرة القسم .

تفاصيل الواقعة 

كما انتقلت القيادات الأمنية و التنفيذية  بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية  واللواء أسامة نصر مدير الأمن الجديد الي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته  كما تم الدفع بالقوات الحماية المدنية لإخراج شخصين من سكان العقار وتأمين حياتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

انهيار منزل طنطا انقاذ شخصين أمن الغربية محافظ الغربية

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