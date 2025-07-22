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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفتتح مجمع عيادات النعمة التخصصي التابع لمطرانية المحلة الكبرى.. رسالة إنسانية تعانق قلب المدينة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها ، مجمع عيادات النعمة التخصصي التابع لمطرانية المحلة الكبرى، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد ، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف ، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأستاذة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، عدد من القيادات التنفيذية والدينية، في إطار دعم الدولة للمبادرات المجتمعية والتنموية التي تُعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الافتتاح، أكد محافظ الغربية أن افتتاح هذا الصرح الطبي الخيري يُجسد نموذجًا وطنيًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات الدينية والمجتمع المدني، ويُعبر بصدق عن روح التعاون والمشاركة التي تميز أبناء الوطن، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مطرانية المحلة الكبرى في تبني مشروعات خدمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وأضاف الجندي: “نُثمّن كل جهد مخلص يستهدف الإنسان، ومجمع عيادات النعمة يُعد نموذجًا مشرفًا يُترجم معاني الانتماء والوعي المجتمعي في أرقى صوره، ويدعم مسار الدولة في التوسع بالخدمات الصحية وتيسير سبل العلاج للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.”

دعم العيادات الطبية 

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الغربية أقسام المجمع المختلفة، واطلع على تجهيزات العيادات ومستوى الجاهزية الطبية، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على العمل حول منظومة التشغيل، والتخصصات الطبية المتوفرة، وآليات تقديم الخدمة للمترددين. وأشاد المحافظ بمستوى التجهيزات وجودة الخدمات، مؤكدًا أن المجمع يُمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بمدينة المحلة الكبرى.

ويضم المجمع، المقام على دورين، مجموعة من العيادات التخصصية تشمل: الباطنة العامة، القلب، الجراحة العامة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدة لطب الأسنان ومعمل تحاليل طبية. ويعمل المجمع وفق منظومة خدمية غير هادفة للربح، لتقديم رعاية طبية ميسرة للفئات المستحقة.

تحسين خدمات المواطنين 

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أغناطيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل وحرصه على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ذات الطابع التنموي والإنساني، مشيرًا إلى أن المطرانية حريصة على أن تكون جزءًا فاعلًا في خدمة الوطن، عبر مبادرات عملية ملموسة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تُولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الجادة والمستدامة، خاصة تلك التي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تظهر في أبهى صورها حين تتلاقى الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطن المصري في كل مكان.

اخبار محافظة الغربية افتتاح العيادات الطبية تحسبن خدمات المواطنين العلاجية

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