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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أصحاب 5 مخابز في طنطا والسنطة وقطور خلال حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة وقطور، استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن طن ونصف، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة وقطور


تلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 5 مخابز بطنطا والسنطة وقطور ، استولوا على 30 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

أمن الغربية حملات تموينية ضبط 5 أصحاب مخابز استولوا على دقيق بلدي ردع مخالفين

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