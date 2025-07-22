محافظ الغربية: تطوير غزل المحلة نقلة نوعية تعيد للمدينة ريادتها الصناعية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الشركة بمدينة المحلة الكبرى، وبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

جهود محافظ الغربية

ناقش اللقاء الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، واستعرض المراحل التي تم إنجازها ضمن خطة الدولة لإحياء وتحديث كبرى القلاع الصناعية، في إطار المشروع القومي لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية.

دعم شركة غزل المحلة

وأكد محافظ الغربية ، خلال اللقاء أن المحلة الكبرى كانت ولا تزال قلب الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعيد رسم ملامح المدينة كركيزة صناعية متكاملة، تستند إلى تاريخ عريق وقاعدة بشرية مدربة.

وشدّد على أن هذه الجهود تُجسّد رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على الإنتاج المحلي.

كما جرى التأكيد على فتح قنوات تعاون فعّالة بين المحافظة والشركة لتذليل العقبات، وتوفير الدعم المؤسسي والفني والإداري اللازم لنجاح المشروع، بما يحقق التكامل بين خطة الدولة التنموية واحتياجات المجتمع المحلي، ويُسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق طفرة صناعية واقتصادية بالمحلة الكبرى.

دعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، أعرب المهندس أحمد بدر عن تقديره لدعم محافظ الغربية وتعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج الجديدة.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين، باعتبار أن نجاح المشروع لا يُعد نجاحًا لشركة فقط، بل خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة الصناعة الوطنية انطلاقًا من أرض الغربية.