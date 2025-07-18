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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحفظ علي والد طفل العسلية لاتهامه باستغلاله في التسول بالمحلة

واقعة الطفل بائع العسلية بالمحلة
واقعة الطفل بائع العسلية بالمحلة
الغربية أحمد علي

أعطي المستشار محمد صلاح الفقي  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة لرئيس نيابة أول المحلة بسرعة فتح باب التحقيق القضائي العاجل في واقعة صغير طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة.

تحرك جهات التحقيق 


ووجهت النيابة خلال سير التحقيقات الاتهام إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والمارة وسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك أمني عاجل 

كان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنت  من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري وتم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .

رد فعل أسرة الطفل بائع العسلية 

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه متابعا: "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

وأبدي والدي بائع العسليه استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

وطالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده " .

اخبار محافظة الغربية التحفظ والد بائع العسلية المحلة النيابة العامة

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