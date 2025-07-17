هبوط أرضي مفاجئ في محيط مسجد المتولي بالمحلة الكبرى وفرض كردون أمني حوله

شهدت منطقة مسجد المتولي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقفة هبوط ارضي مفاجىء مما أثار حفيظة الأهالي واصابهم بحالة من الرعب والفزع وتبين من المعاينة الأولية ان وصلات المياة المنزلية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع هبوط ارضي مفاجيء بنطاق دائرة القسم .

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة أن وراء وقوع الهبوط الارضي بسبب التربة الرخوه فضلا تهالك مواسير وصلات المياه المنزلية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.