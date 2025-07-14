محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع حسن عفيفي بحي ثان طنطا.. خطوات ثابتة نحو شوارع أكثر أماناً وتنظيماً

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع حسن عفيفي بحي ثان طنطا، وذلك ضمن المرحلة الحالية من خطة الرصف المستهدفة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية داخل مدينة طنطا وتيسير حركة المرور بها، في ضوء الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

جهود محافظ الغربية

وأوضح “الجندي” أن شارع حسن عفيفي يُعد من المحاور المرورية المهمة داخل المدينة، ويمثل نقطة ربط بين عدد من المناطق الحيوية، وهو ما يتطلب تنفيذه بدقة وجودة تليق بأهمية الشارع وكثافته المرورية اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال دون تأخير.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، وعدم التهاون في جودة التنفيذ وأضاف “الجندي” أن تطوير الشوارع الداخلية لا يرتبط فقط بتحسين الشكل العام، بل يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التنقل داخل المدينة، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية حضرية متكاملة تضع المواطن في قلب أولوياتها.

تحسين الخدمات

وتواصل محافظة الغربية تنفيذ خطة طموحة لتطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع إعطاء أولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية المرتفعة، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع.