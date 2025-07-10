استجابة لـ صدى البلد.. إنقاذ ملعب كرة القدم بمركز شباب ميت حبيش البحرية في طنطا

شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار الملحمة التاريخية التي سطرها لفيف من الكوادر ورجال الأعمال من مشايخ وممثلي كبار العائلات ضمن المشاركة الاجتماعية لصيانه وإحلال والتجديد ملعب كرة القدم دعما للشباب القرية بالجهود الذاتية علي الرغم من تكرار الإستغاثات المتوالية إلي المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة دعما للأنشطة الرياضية وممارسة رياضة كرة القدم طوال الأشهر الماضية.

تفاصيل أزمة ملعب ميت حبيش



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك، تداولوا عبر صفحاتهم الشخصية من أبناء القرية صور ومقاطع فيديوهات فاضحة تكشف تهالك البنية التحتية لملاعب كرة القدم داخل مركز الشباب فضلا عن تٱكل النجيلة الصناعية وانتشار الصدأ بأعمده وعارضات مرمي الملعب مما قد يعرض حياة زوار ورواد مركز الشباب لخطر الموت أثناء مزاولة اي أنشطة علي الرغم من صعوبتها تزامنا مع قرب حلول إجازة نهاية السنة الدراسية الصيفية.

تعاون شعبي مع الأجهزة التنفيذية

في المقابل أكد خالد رفعت سلطان رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت حبيش البحرية أن كافة الجهود المبذولة تلخصت في رفع كفاءة البنية التحتية للملعب تلبية للشباب القرية وأبناؤها من الأسر والعائلات موجها بقوله “كل الشكر لكل من ساهم ودعم في تطوير الملعب ودعم تطويره بما يتوافق مع ممارسة كافة الأنشطه الرياضية خلال الفترة المقبلة”.

توعية الشباب

وأضاف “سلطان”: "بطمن كل رواد مركز شباب ميت حبيش البحرية بانتهاء أعمال الصيانة الدورية وإحلال وتجديد ملعب كرة القدم خلال أسبوعين على الأكثر".

تحية وتقدير الأبناء الشرفاء

من ناحية أخرى، كشف المحاسب محمد خلاف ابن قرية ميت حبيش البار أنه من الواجب الوقوف يد بيد لمشاركة الجهات المعنية في دعم أنشطة ممارسة الرياضة ودعم جيل الشباب في حقهم في ممارسة كافة الأنشطة والألعاب لافتا بقوله “توعية جيل المستقبل للمشاركة في بناء الوطن رساله وتحيا مصر لكل ايد بتبني وبتعمر في بلدنا”.



وتابع "خلاف" بقوله: “مركز شباب قرية ميت حبيش وملعب كرة القدم يعد المتنفس الأساسي لكل شباب القرية وباذن سيعود نشاطه قريبا”.

مسقط رأس الابطال الرياضيين

كما تعد قرية ميت حبيش مسقط رأس العديد من أبطال مصر الرياضيين وعلي رأسهم الكابتن أنور العماوي بطل العالم في كمال الأجسام والكابتن ثروت البنداري البطل الاوليمبي في رفع الأثقال ومؤخرا الكابتن حامد خلاف بطل العالم في ألعاب القوة البدنية.

تحرك عاجل من وزارة الشباب والرياضة

وكان في مفاجأة من العيار الثقيل تحرك مسئولوا وزارة الشباب والرياضة في دعم مركز شباب القرية عقب دعم الدكتور محمد سعفان مدير الهيئات الشبابية لإزالة النجيل الصناعي متهالك ونقل المخلفات وتطوير الملعب الرياضي بشكل متكامل عقب عرض تقارير تلفزيونية .

استجابة لدعم الشباب

الجدير بالذكر، أن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خاطب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة ملاعب ومباني مركز شباب قرية ميت حبيش البحرية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتوفير مستلزمات عالية الجودة من معدات وادوات رياضية وصيانة وترميم ملعب كرة القدم تلبية للشباب بناة المستقبل .