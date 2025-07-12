دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور لطالب بكلية صيدلة جامعة طنطا دعى على استاذه والذي زعم انه حرمه من استكمال مشوار تعليمه بالحصول على درجة الماجستير وبعدها توفى الدكتور وصدم خبر وفاته طلاب ودكاتره الجامعة.

كتب الصيدلي محمد سليمان صاحب بوست الدعوه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك في رساله نصية "عينت معيدًا في عام 91 بكلية الصيدلة جامعة طنطا وبعد الحصول على التمهيدي بتقدير امتياز عملت نقطة بحثيه عن نبات طبي مضاد للالتهاب ويعالج سرطان الدم وله تأثير في مرض السكر تحت إشراف القسم بالكلية" .

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