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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقية 26 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته العاشرة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على ترقية 26 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين.

وشملت الترقيات منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من منى احمد عطية ابراهيم قطيط، محمود فوزى مندور مندور، سامح عبد الخالق أحمد اسماعيل، منى بلوغ المراد محمد فياض، ميرا ماجد محمد ابو العنين رمضان، لميس محمد احمد داود، أيمن شحاته ابوالعزم داود، شيماء أحمد محمود حبلص بكلية الطب، عبير عبد الحميد أحمد خميس ، مي محمود ابراهيم محمود القيعى، ايزار هزاع حامد حافظ بكلية العلوم، محمد يوسف عبد الفتاح يوسف بكلية طب الاسنان، وفاء على محمد مبروك بكلية علوم الرياضة.

كما شملت منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد مصطفى حليم محمد الشرقاوي ، أميرة محمد ابراهيم محمود الشرقاوي، ياسمين محمد أحمد محمد الحارتى، هبه فيهم ابراهيم عبد اللطيف شهاب بكلية الطب، مي لطفى محمد يونس بكلية العلوم، سمر حسن السيد العجمي بكلية الصيدلة، شيماء مصطفى محمود  حدوه، نانسي محمد متولى قنديل رمضان بكلية طب الاسنان، هاني على أبو زيد الغايش، عاصم عمر على الشناوي، أحمد مصطفى محمد خيره بكلية الهندسة، حمدي احمد اسماعيل السروجى، أمال عبد العاطي السيد عبد العال بكلية الآداب.

قرار رئيس جامعة طنطا 

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من لميس ابراهيم سليمان عبد الفتاح بكلية التجارة، محمود فرحات محمود على، محمد فؤاد محمد فرحات بكلية الآداب، إسلام شعبان محمد غازي بكلية الصيدلة، اسماء عبد الله مصطفى محمد بكلية الهندسة، ايمان يحي حسين اسماعيل القصاص بكلية علوم الرياضة، تقوى صلاح متولي خليل بكلية التربية النوعية، أميرة على ابراهيم ابو النجا، سارة سليم أحمد سليمان، منال محمد محمد جابر أحمد بكلية الطب.

دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس 

ووافق المجلس على منح ٣٧ درجة دكتوراه ،٦٠ درجة ماجستير، ٢٥دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

رئيس جامعة طنطا ترقية أعضاء هيئة التدريس الباحثين قرار مجلس إدارة جامعة طنطا

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